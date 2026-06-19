КАБи знову долетіли до Харкова після майже піврічної перерви, – Терехов

Уперше з середини січня російські керовані авіабомби долетіли до Харкова. У ніч на 19 червня окупанти завдали удару трьома КАБами по Холодногірському району міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Дві авіабомби влучили по виробничому підприємству, ще одна – по приватному житловому будинку, який було повністю зруйновано.

Внаслідок удару та вибухової хвилі пошкоджено щонайменше 46 приватних будинків. По медичну допомогу звернулися дев’ятеро людей, серед яких є діти.

«З середини січня керовані авіаційні бомби не долітали до міста. Цей випадок став першим за майже пів року», – зазначив Терехов.

Мер також наголосив, що характер російських атак постійно змінюється.

«До сьогодні тривалий час не було КАБів. Зазвичай російський агресор масово використовує «шахеди», які заходять у місто з різних боків. Крім того, він вдається до комбінованих атак і підступних повторних ударів по місцях «прильотів», де працюють рятувальники та інші служби», – сказав він. За словами Терехова, від початку повномасштабного вторгнення в Харкові пошкоджено близько 10 тисяч житлових будинків. Попередньо 48 багатоповерхівок не підлягають відновленню та будуть знесені.

Агентство Телевидения Новости