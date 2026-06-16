Кадетський клас замість освіти

На тимчасово окупованій Херсонщині російська адміністрація продовжує мілітаризацію українських дітей. У Скадовській школі №1 окупанти оголосили про відкриття кадетського класу під кураторством росгвардії вже з наступного навчального року.

Під виглядом «патріотичного виховання» школярів змалку готуватимуть до служби в російських силових структурах. Замість якісної освіти та сучасних знань дітям нав'язуватимуть військову ідеологію та культ служби державі-окупанту.

▶️У школах створюють кадетські класи під контролем російських силових структур.

▶️Учням нав'язують російське бачення історії та пропагандистські наративи.

▶️Освітній процес дедалі більше замінюють елементами військової підготовки.

▶️Дітей орієнтують на майбутню службу в армії, росгвардії та інших силових відомствах рф.

Детальніше про мілітаризацію українських дітей через кадетські класи на ТОТ — читайте за посиланням (https://sprotyv.org.ua/kadetskyi-klas-zamist-osvity/).

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8638

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