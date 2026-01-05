Карта масованої атаки по території України

Було застосовано орієнтовно 250-300 БпЛА, до 10 балістичних ракет та приблизно 4 реактивні БпЛА Герань-3.

Основний напрямок удару — Чернігів, Чернігівська область, Київ, Вишгород, Київська область, Харківська область.

Основа ціль атаки — ВПК, енергетична та нафтогазова інфраструктури.

● У Києві в Оболонському районі є влучання у чотирьохповерхову будівлю медзакладу, на рівні другого поверху, де працювало стаціонарне відділення.

● Унаслідок удару загинула одна людина, її тіло виявили під час обстеження приміщень. Ще троє людей постраждали.

● Із 26 пацієнтів приватної клініки 16 перевезли в комунальні лікарні столиці, повідомив мер Віталій Кличко. Двох постраждалих госпіталізували в тяжкому стані.

● Загиблий чоловік був 1995 року народження, він перебував на стаціонарному лікуванні, повідомили у поліції. Серед постраждалих також 42-річна жінка, а також двоє жінок 77 та 97 років – їх госпіталізували.

