Кібератака паралізувала поштову службу Франції напередодні Різдва, заблокувавши доставку та онлайн-платежі

Кібератака вивела з ладу національну поштову службу Франції La Poste за три дні до Різдва, заблокувавши доставку посилок та онлайн-платежі. Це спричинило значні труднощі для мільйонів людей у розпал святкового сезону та завдало удару по компанії, яка минулого року доставила 2,6 мільярда посилок.

Всього за три дні до Різдва кібератака вивела з ладу національну поштову службу Франції, заблокувавши та затримавши доставку посилок та онлайн-платежі, передає УНН із посиланням на АР.

Видання зауважує, що момент був жахливим для мільйонів людей у розпал різдвяного сезону, оскільки виснажені поштові працівники відбивалися від розчарованих клієнтів.

Ніхто одразу не взяв на себе відповідальність, але підозри були численні.

У поштовому відділенні на півдні Парижа, яке зазвичай гамірно працює в цю пору року, працівники сумнівалися, чи може атака бути пов'язана з росією. Або з невдоволеним клієнтом, чи з колегою.

Посадовці не коментували інформацію щодо винуватця. Паризька прокуратура розслідувала справу.

Те, що поштова служба La Poste назвала "великим мережевим інцидентом", залишалося невирішеним до вечора понеділка, через понад вісім годин після першого повідомлення. Для компанії, яка минулого року доставила 2,6 мільярда посилок і має понад 200 000 співробітників, це великий удар.

La Poste заявила, що розподілений інцидент відмови в обслуговуванні, або DDoS, "зробив її онлайн-сервіси недоступними". У ньому зазначалося, що інцидент не вплинув на дані клієнтів, але порушив доставку посилок.

Листи, включаючи святкові вітальні листівки, все ще можна було надсилати та доставляти. Але транзакції, що вимагають відстеження або доступу до внутрішніх комп'ютерних систем поштової служби, були неможливі.

Кібератака також завдала шкоди онлайн-банкінгу. Клієнтам банківського підрозділу компанії La Banque Postale було заблоковано використання програми для схвалення платежів або здійснення інших банківських послуг. Банк перенаправив схвалення на текстові повідомлення.

"Наші команди мобілізовані для швидкого вирішення ситуації", – йдеться в повідомленнях банку, опублікованих у соціальних мережах.

Перешкоджання сталося через тиждень після того, як уряд Франції став мішенню кібератаки, спрямованої на Міністерство внутрішніх справ, яке відповідає за національну безпеку.

У цьому інциденті підозрюваний хакер видобув кілька десятків конфіденційних файлів та отримав доступ до даних, що стосуються поліцейських записів та розшукуваних осіб, заявив міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс в ефірі телеканалу France-Info. Він звинуватив у інциденті "необережність" міністерства. Французькі ЗМІ повідомили, що 22-річного чоловіка було затримано.

Також минулого тижня прокурори заявили, що французьке агентство контррозвідки розслідує підозрюваний план кібератаки, пов'язаний з програмним забезпеченням, яке дозволило б віддаленим користувачам керувати комп'ютерними системами міжнародного пасажирського порома. За словами офіційних осіб, член екіпажу Латвії перебуває під вартою за звинуваченням у діях на користь невстановленої іноземної держави.

Франція та інші європейські союзники України стверджують, що росія веде проти них "гібридну війну", використовуючи саботаж, вбивства, кібератаки, дезінформацію та інші ворожі дії, які часто важко швидко відстежити до москви.

