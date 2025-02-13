Кіберфахівці ГУР і ЗСУ провели успішну операцію проти головного підрядника «газпрому»

З ладу виведено більше 120 серверів, знищено 2000 терабайтів даних, а 10 тисяч комп’ютерів стали непридатними для роботи, пише (https://suspilne.media/946575-gur-ta-zsu-zdijsnili-kiberataku-na-golovnogo-pidradnika-gazpromu/?utm_source=copylink&utm_medium=ps) «Суспільне» з посиланням на джерела у спецслужбах.

Під кіберудар потрапили:

• «газстройпром» – бере участь в забезпеченні російської агресії проти України;

• 22 підприємства з будівництва та обслуговування нафтогазової інфраструктури росії, зокрема «газпром-автоматизация», «ГСП-комплектация», «Инфосервис регион», «вектор восток», «ССК газрегион».

Джерело: https://t.me/spravdi/44967

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