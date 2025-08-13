Надзвичайне
Кіберкорпус ГУР атакував одного з найбільших інтернет-провайдерів російських силових відомств

Кіберфахівці української воєнної розвідки здійснили атаку на групу компаній «Філанко» - великого надавача послуг інтернету та хостингу, який забезпечує понад 20 тисяч клієнтів, зокрема «Білайн», МГТС, 24тв та силові структури рф.

Про це Укрінформу повідомило джерело у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Унаслідок атаки виведено з ладу шість сотень віртуальних машин, 24 гіпервізори, знищено 800 терабайт даних, 11 фізичних серверів, 74 разбері для віддаленого моніторингу даних з дата-центру та 12 терабайт даних з сенсорів, пʼять фізичних серверів в офісі та 5 терабайт даних на них.

Окрім цього, виведено з ладу 3100 пристроїв комутаційного обладнання, з них 37 сервісних маршрутизаторів, маршрутизаторів ядра і границі мережі.

Також кіберфахівці української розвідки «витрусили» гаманці в особистому кабінеті компанії на суму 1 млн 300 тисяч доларів.

Окрім того, кіберфахівці ГУР здійснили дефейс сайту з продажу «тривожних валізок» для силових структур рф, опублікувавши на головній сторінці ресурсу фото знищених російських окупантів в Україні.

Джерело: ukrinform.ua

