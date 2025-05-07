Келлог заявив про нібито готовність України "заморозити" війну

Спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог в етері Fox News заявив про нібито готовність України "заморозити" війну з росією по лінії розмежування і створити демілітаризовану зону на 30 км.

Журналіст:

Ми з вами обговорювали це поза кадром, але глядачам буде корисно почути вашу думку: «Чи збереже Зеленський політичну підтримку, якщо дозволить росіянам залишитися в Криму та на Донеччині й Луганщині?»

Келлог:

Насправді, треба звернутися до прецедентів історії. Згадайте, що було з балтійськими країнами після Другої світової, коли ми де-юре ніколи не визнавали їхню інкорпорацію до Радянського Союзу — ми казали, що з часом усе зміниться. І точно так само я говорив українцям: якщо подивитися, що сталося з Німеччиною, там теж довго не визнавали певні кордони, але згодом ситуація вирівнялася.

Тобто, коли йдеться про припинення вогню «на місці», територія, яку ви зараз контролюєте й за яку воювали, залишається за вами, а що буде через п’ять або десять років — це вже інше питання.

А це фактично означає «заморозити» все на місці. І саме це українці готові зробити: коли я говорю «припинення вогню на місці», маю на увазі, що обидві сторони відступають на певну дистанцію й припиняють бойові дії без просування вперед.

Журналіст:

Яким чином?

Келлог:

Вони запропонували «зону розділення»: українці відступають на 15 км, росіяни — також на 15 км від лінії зіткнення (приблизно 18 миль), створюючи чітку буферну зону, яку можна постійно моніторити на предмет порушень, наприклад зусиллями «Коаліції охочих». До цієї «Коаліції охочих» входять Велика Британія, Франція, Німеччина та ще щонайменше дванадцять інших країн, готових надати війська для патрулювання повітряного простору на захід від Дніпра.

Журналіст:

І що далі?

Келлог:

Якщо припинення вогню протримається 30 днів, я щиро вірю, його продовжать. І згідно з військовою логікою, відновити повномасштабні бойові дії після такого тривалого «замороження» складно — багато хто просто скаже: «Дякуємо, ми нарешті вийшли з цього протистояння».

Журналіст:

Хто може це забезпечити?

Келлог:

Єдина людина у світі, спроможна це зробити, — Дональд Трамп.

Журналіст:

Генерале Келлог, дякуємо за повернення до програми, було приємно вас бачити.

Келлог:

Дякую всім.

Джерело: https://t.me/znua_live/200632

Новости портала «Весь Харьков»