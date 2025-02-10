Київводоканал спростував інформацію про підвищення тарифів: був технічний збій

"Київводоканал" спростував інформацію, щоб він ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення.

Про це повідомили у компанії.

"Сьогодні у соцмережах та Telegram-каналах почала з'являтись інформація про те, що Київводоканал ніби-то підняв тарифи на послуги водопостачання та водовідведення у 4 рази", - йдеться в повідомленні.

У "Київводоканалі" запевняють, що ця інформація не відповідає дійсності. А тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

"Невідповідності у нарахуваннях виникли через технічний збій з обробкою інформації у платіжних системах. У білінговій системі Київводоканалу нарахування відображаються вірно. Радимо споживачам сьогодні не здійснювати платіжних операцій, поки проблему не буде виправлено", - також наголосили у компанії.

Нагадаємо:

"Київводоканал" отримав від уряду Японії обладнання для очищення питної води та екстреного відновлення каналізації.

Джерело: epravda.com.ua

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