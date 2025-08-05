Кількість постраждалих внаслідок обстрілу міста Лозова збільшилася

Поліція Харківщини продовжує документувати наслідки масованої атаки.

Кількість постраждалих збільшилася до 13 людей, повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

«Наразі загинуло дві людини, ще 13 отримали різні травми. Серед постраждалих двоє дітей – 13-річна дівчина та 14-річний хлопець», – розповіли у поліції.

Як повідомлялось раніше, вночі ворог здійснив масований обстріл із застосуванням ударних БпЛА по місту Лозова. Зафіксовано понад 30 влучань. Внаслідок обстрілу пошкоджено приміщення залізничного вокзалу та депо. Виникла пожежа.

На місці загинув 60-річний чоловік. Також вранці померла 72-річна жінка, яка була доставлена до лікарні після обстрілу. За медичною допомогою звернулись 13 людей, серед яких двоє підлітків.

За фактом воєнного злочину слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости