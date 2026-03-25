Сегодня 12:15
Кількість постраждалих у Харкові знову зросла: одна з поранених у важкому стані
Кількість постраждалих від ворожого обстрілу Харкова зросла до семи людей.
Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
За його словами, вибухових поранень зазнали жінки 66, 70, 84 років та 71-річний чоловік. Одна з жінок перебуває у важкому стані.
Гостра реакція на стрес – у 48-річного чоловіка та 15-річної дівчини.
«Також допомога лікарів знадобилася 58-річному чоловіку. У нього — вибухові поранення, госпіталізуємо до лікарні», – зазначив Синєгубов.
Усім надається необхідна кваліфікована допомога медиків.