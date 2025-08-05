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Кількість загиблих внаслідок атаки рф на село Новоплатонівка на Харківщині збільшилася до семи людей

Кількість загиблих внаслідок атаки рф на село Новоплатонівка на Харківщині збільшилася до семи людей

На Харківщині до семи збільшилася кількість загиблих внаслідок російської атаки на село Новоплатонівка Ізюмського району, що сталась 29 липня. Вранці 5 серпня у лікарні померла поранена 85-річна жінка.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Нагадаємо, 29 липня о 10:30 збройні сили рф здійснили обстріл села Новоплатонівка Ізюмського району.

Зафіксовано влучання біля магазину, де в цей час людям видавали гуманітарну допомогу – воду. Спалахнула пожежа: вогонь охопив магазин та припаркований автомобіль.

Попередньо, армія рф вдарила по населеному пункту з РСЗВ.

Агентство Телевидения Новости

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