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КНДР. Відповідальних за аварію есмінця заарештували

КНДР. Відповідальних за аварію есмінця заарештували

Північнокорейська влада затримала трьох посадовців судноверфі у зв'язку з інцидентом, що стався в середу під час спуску на воду нового військового есмінця — CNN.

Під час церемонії, на якій був присутній диктатор КНДР Кім Чен Ин, 5000-тонний корабель втратив рівновагу, унаслідок чого зазнав ушкоджень корпус, частини днища виявилися розчавленими.

Кім Чен Ин назвав подію «злочином, до якого призвела необережність, безвідповідальність і ненауковий емпіризм».

За повідомленням офіційного інформаційного агентства Північної Кореї ЦТАК, затримані - головний інженер північної верфі Чхонджін, де був побудований есмінець, а також керівник будівництва та адміністративний менеджер.

У повідомленні йдеться, що вони «несуть відповідальність за аварію». Про постраждалих унаслідок інциденту північнокорейська влада не повідомляє, розслідування триває.

Раніше OSINT-аналітики з огляду на супутникові знімки припустили, що корабель отримав значні, ймовірно критичні, пошкодження.

КНДР. Відповідальних за аварію есмінця заарештували

КНДР. Відповідальних за аварію есмінця заарештували

Джерело: https://t.me/znua_live/203086

Новости портала «Весь Харьков»

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