Кожна п’ята дитина в Україні втратила родича за три роки війни

Кожна п’ята дитина в Україні вказала, що втратила близького родича чи друга з початку повномасштабної війни три роки тому — дані опитування, яке опублікував ЮНІСЕФ.

«Всі ці роки смерть і руйнування є буденністю для кожної дитини в Україні. Такий рівень насильства спричиняє величезні страждання дітей і позбавляє їх справжнього дитинства», — заявила виконавча директорка ЮНІСЕФ Кетрін Рассел.

Війна завдала дітям та підліткам непоправних втрат, що вплинуло на їхній розвиток і добробут на ключових етапах їхнього життя.

«Третій рік повномасштабної війни в Україні порівняно з 2023-м став для дітей ще більш смертоносним: кількість жертв серед дітей зросла на 50 відсотків. Загалом з лютого 2022 року вбито або поранено понад 2520 дітей. Справжня кількість жертв, імовірно, набагато більша, оскільки це лише підтверджені ООН цифри. Офіційно зафіксовано, що більше ніж 1600 закладів освіти та майже 790 закладів охорони здоров’я були пошкоджені або зруйновані за останніх три роки», — наголосили в ЮНІСЕФ.

Досвід перших трьох років визначає здоров’я та навчання дітей протягом усього їхнього життя. А в Україні діти, які народилися три роки тому, навіть не знають, що таке мирне життя. Батьки повідомляють, що відчувають фізичне та емоційне виснаження, що впливає на життя всієї сім’ї. Війна також ускладнила доступ маленьких дітей та їхніх батьків до критично важливих послуг.

Підлітковий вік є особливо складним періодом для дітей в Україні. Майже третина підлітків повідомили, що відчувають смуток і безнадію, які заважають їм займатися звичними справами. Ці настрої набагато частіше охоплюють дівчат.

Проблеми із психічним здоров'ям дітей погіршуються через вимушену усамітненість. Багато дітей годинами перебувають в укриттях, втрачаючи можливості для спілкування та навчання. Майже 40 відсотків дітей вчаться лише онлайн або поєднують очні та дистанційні заняття. Вплив війни на навчання є дуже серйозним: середній рівень освітніх втрат становить два роки, коли йдеться про читання, та один рік у математиці.

Джерело: https://t.me/znua_live/190526

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