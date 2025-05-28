Kоли пілоти рф бачать морський дрон з ракетами, то брешуть у доповідях, що всіх знищили, ― розвідник “Тринадцятий”

Перевага ударних морських платформ Magura ― їхня малопомітність в акваторії: це значно ускладнює можливості російських окупантів протидіяти цій українській технологічній зброї, здатній знищувати ворожі кораблі, літаки та гелікоптери.

Про це розповів командир спецпідрозділу ГУР МО України “Group 13” з позивним “Тринадцятий” в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.

“Ми мали проблеми з [російськими] гелікоптерами ― ми її вирішили. Після цього вони почали використовувати морську авіацію. [...] Коли ворожі літаки розпізнають, що дрон іде з ракетами, вони доповідають, що вони “знищили дрон”, що в них “закінчився БК”, хоча ми цього навіть не відчуваємо. Тобто йде відкрита брехня від їхніх офіцерів, пілотів. Вони просто десь розряджаються в морі, скидають боєкомплект, доповідають, що вони всіх знищили і йдуть назад на посадку. Вони бояться підійти”, ― сказав командир “Group 13”.

За його словами, для збереження переваги над чорноморським флотом рф присутність ударних морських дронів в акваторії Чорного моря повинна бути постійною.

“Десь на 90% ми досягнули своєї цілі, якщо ми кажемо про сковування чорноморського флоту. Щодо авіації ― ми робимо перші кроки, ми на цьому шляху. [...] Дуже важливо не втратити ці переваги, які ми маємо. Сказати, що ми досягли своїх цілей і можемо відпочивати, ― це неправильно, тому що наша робота, наша активність в акваторії Чорного моря має бути постійною”, ― наголосив “Тринадцятий”.

Більше про нові морські дрони Magura, перспективи розвитку цих новітніх засобів, зокрема підводних дронів, ― дивіться в ексклюзивному інтерв’ю

Джерело: gur.gov.ua

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