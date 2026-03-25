Команда PlayCity виявила на сторінці Instagram-блогерки публікації з рекламою азартних ігор

Альона Омович, блогерка-мільйониця, рекламувала на своїй сторінці неліцензоване казино.

❗️Нагадуємо, що блогерам заборонено рекламувати азартні ігри. А просування неліцензованих казино — це ще більший негативний вплив на підписників. Фактично йдеться про залучення своєї аудиторії до нелегального ринку, де відсутні правила відповідальної гри, гарантії виплат і безпека персональних даних.

Для встановлення особи блогерки ми звернулися до БЕБ. Завдяки інформаційно-пошуковій роботі аналітиків Бюро, особу ідентифіковано — ФОП Старих Альона Едуардівна отримала штраф на понад ₴5 млн.

Це ще один приклад ефективної співпраці PlayCity, Мінцифри та БЕБ у боротьбі з нелегальним ринком і рекламою азартних ігор.

Побачили підозрілу рекламу казино? Пишіть на info@playcity.gov.ua

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10681

