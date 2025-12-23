Комбінований удар рф по енергетиці України: що відомо на ранок

● російські війська запустили крилаті ракети «Калібр» з акваторії Чорного моря. За попередньою інформацією, пуски здійснювалися з фрегатів «адмірал макаров» та «адмірал ессен».

● Одночасно тривала масована атака ударними безпілотниками. Станом на ранок у повітряному просторі України було зафіксовано близько 80 БПЛА типу Shahed.

● Вибухи пролунали в кількох регіонах, зокрема на Харківщині, Рівненщині, Івано-Франківщині, Черкащині та Хмельниччині.

● Мер Києва Віталій Кличко повідомив про роботу сил ППО у столиці.

● Через удари по енергетичній інфраструктурі в низці регіонів запроваджено аварійні відключення електроенергії, повідомили в «Укренерго».

● На Житомирщині зафіксовано декілька влучань, повідомили в ОВА. Наразі відомо про 6 постраждалих, з них 2 дітей. Ворожа атака триває.

Джерело: https://t.me/spravdi/51741

