Комунальники Харкова усувають наслідки удару російського БпЛА

У Харкові усувають наслідки удару, що стався вранці 29 березня. По Холодногірському району окупанти поцілили безпілотником.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Внаслідок вибуху пошкоджено близько 30 вікон, дві покрівлі в будинках приватного сектору, а також автомобіль. На місці атаки комунальники закривають контури у будівлях.

Як повідомляли в Харківській обласній прокуратурі, сьогодні близько 10:40 російський БпЛА «Герань-2» вдарив по приватному житловому сектору у Холодногірському районі.

Внаслідок атаки пошкоджено два будинки та господарчу споруду.

Постраждали чоловіки 93 та 53 років – у них діагностували гостру реакцію на стрес.

