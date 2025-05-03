Комунальники у Харкові усувають наслідки атаки рашистів: вибито понад 1,1 тис. вікон

Комунальні служби усувають наслідки ворожих атак, які сталися напередодні ввечері.

Про це повідомляє міськрада.

Так, у Слобідському, Салтівському, Київському та Основ’янському районах руйнацій зазнали 45 житлових будинків. Там було вибито понад 1,1 тис. вікон, 32 балконні скління, а також пошкоджено 18 дверей і 20 покрівель.

Комунальники одразу почали усувати наслідки обстрілів. Зокрема, робітники КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають контури та відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

Обстеження будівель на наявність пошкоджень триває.

Агентство Телевидения Новости