Комунальники усувають пошкодження після нічного удару в Основ’янському та Салтівському районах Харкова

Комунальні служби усувають пошкодження після ворожого удару в Основ’янському районі.

Про це повідомляє міськрада.

Фахівці вже перевірили стан зовнішніх газо-, електро- та водомереж. Працівники КП «Харківблагоустрій» завершують прибирання території, майстри КП «Харківспецбуд» закривають вибиті вікна в житлових будинках, а фахівці КСП «Харківміськліфт» перевіряють внутрішньобудинкові електромережі.

Також на місці події працюють спеціалісти адміністрації району та КП «Житлокомсервіс». Вони обстежують пошкоджене житло та надають необхідну допомогу мешканцям.

Внаслідок нічної атаки ворожих безпілотників 5 лютого були пошкоджені щонайменше шість багатоповерхівок у Слобідському, Основ’янському та Салтівському районах.

Комунальні підприємства продовжують ліквідацію наслідків обстрілів. Вже закрито понад 80% вікон у квартирах та місцях загального користування.

Фахівці КП «Житлокомсервіс» обстежують пошкоджені будинки, фіксують масштаби руйнувань і консультують мешканців щодо отримання компенсацій через державну програму «єВідновлення».

Агентство Телевидения Новости