Користувачів Android попередили про нову критичну вразливість

Власникам пристроїв на Android настійно рекомендують терміново перевірити параметри своїх смартфонів і планшетів через виявлену критичну вразливість. За даними The Mirror, вона дозволяє зловмисникам обійти блокування екрану менш ніж за хвилину та отримати повний доступ до всього вмісту пристрою. Це робить особисті дані користувачів уразливими та підвищує ризик кібератак.

Проблема проявляється особливо тоді, коли телефон підключений до ноутбука або комп’ютера через USB. У такому випадку зловмисники можуть зламати PIN-код і отримати доступ до всіх файлів, включно з фотографіями, документами та повідомленнями. Експерти попереджають, що ця вразливість стосується Android-пристроїв на базі процесорів MediaTek, що встановлені у великій кількості смартфонів середнього та бюджетного сегменту.

Користувачам рекомендують перш за все перевірити, який чіп встановлений у їхньому телефоні. Якщо пристрій оснащений MediaTek, слід якнайшвидше встановити всі доступні оновлення безпеки та утримуватися від підключення гаджета до чужих комп’ютерів. Це допоможе знизити ризик несанкціонованого доступу до персональної інформації.

Власникам старіших гаджетів, які більше не отримують офіційні патчі, слід враховувати, що їхні пристрої залишаються уразливими. Для таких користувачів ризики особливо високі, тому зберігати на пристрої конфіденційні дані або використовувати його для фінансових операцій без додаткових заходів безпеки може бути небезпечно. Експерти радять подумати про оновлення гаджета або використання альтернативних методів захисту даних.

