Сегодня 10:37
Краматорський напрямок: короткий огляд того, чому окупантам не допомагають ані швидкі ноги, ані глибокі нори (ВІДЕО)

Пілоти прикордонної комендатури швидкого реагування «ЩИТ» бригади «Помста» підготували для вас звіт про «зачистку» нашої землі.

У цьому відео — повний спектр пригод загарбників.

Екстремальний марафон: дивіться, як черговий «пушкініст» намагається поставити олімпійський рекорд з бігу полем. Спойлер: наш FPV-дрон завжди фінішує першим.

Невдале «новосілля»: окупанти люблять ховатися в будівлях, але ми нагадуємо — термін оренди вичерпано. Виселення проводиться миттєво і разом із дахом.

Глибинне занурення: окремий привіт тим, хто старанно рив бліндажі. Ви так глибоко заривалися в нашу землю, що наші дрони просто допомогли вам там залишитися назавжди. Бліндаж для ворога — це не укриття, це просто затишна яма, яка стає фінальною крапкою.

Скільки б вони не бігали, не ховалися чи не заривалися — «ЩИТ» знайде кожного. Український прикордонник бачить усе, український дрон дістає всюди!

Дивіться, як працюють професіонали.

Джерело: dpsu.gov.ua

