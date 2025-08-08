Надзвичайне
Сегодня 10:54
кремль будує на ТОТ Херсонщини “музей скрєп”

У тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни запускають черговий пропагандистський “культурний” проєкт — музей православних скрєп.

Побудують його на базі жіночого монастиря Корсунської ікони Божої Матері в рамках ініціативи “серце новоросії”, яку курує ручний митрополит кремля — Тихон.

За “традиційними цінностями” ховається звична мета: стерти українську культурну спадщину та замінити її “русскім міром”.

кремль руйнує музеї, пам’ятки, історію — і на їх місці будує ідеологічні храми агресії.

Не ведіться на фейкову “духовність”. Під виглядом храмів окупанти просувають свою ідеологію знищення.

Повідомляй про ворога на наш анонімний чат-бот та приєднуйся до Руху опору:

▶ ️https://t.me/official_sprotyv_bot

▶ ️https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7464

