кремль будує на ТОТ Херсонщини “музей скрєп”
У тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни запускають черговий пропагандистський “культурний” проєкт — музей православних скрєп.
Побудують його на базі жіночого монастиря Корсунської ікони Божої Матері в рамках ініціативи “серце новоросії”, яку курує ручний митрополит кремля — Тихон.
За “традиційними цінностями” ховається звична мета: стерти українську культурну спадщину та замінити її “русскім міром”.
кремль руйнує музеї, пам’ятки, історію — і на їх місці будує ідеологічні храми агресії.
Не ведіться на фейкову “духовність”. Під виглядом храмів окупанти просувають свою ідеологію знищення.
Повідомляй про ворога на наш анонімний чат-бот та приєднуйся до Руху опору:
▶ ️https://t.me/official_sprotyv_bot
▶ ️https://tinyurl.com/opirUA
Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7464