кремль добрався до дітей-сиріт Донеччини

На тимчасово окупованій Донеччині діє табір підготовки неповнолітніх до війни — центр “Воін”.

▪️ Під шефством — діти-сироти з Донецька та Амвросіївки

▪️ 100+ “виховних заходів”: БПЛА, такмед, стрільба

▪️ Інструктори — бойовики “сво” та “ополчення”

▪️ 900 дітей вже пройшли «вишкіл»

Це не освіта — це військова підготовка малолітніх солдатів.

кремль готує собі нове покоління гарматного м’яса.

Якщо вам відомо про такі об’єкти або дітей, яких готують до війни — повідомте через анонімний чат-бот @official_sprotyv_bot (https://t.me/official_sprotyv_bot)

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6942

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