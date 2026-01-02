Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами, – Служба зовнішньої розвідки

Напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем Кремль готує масштабну провокацію з людськими жертвами.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України.

«Служба зовнішньої розвідки України попереджає про продовження спеціальної операції Кремля зі зриву мирних переговорів за посередництва США. Вказана операція має комплексний характер. Після т. зв. «атаки на резиденцію путіна» фіксуємо поширення Кремлем нових сфальсифікованих інформаційних приводів для підготовки російської та закордонної аудиторії до подальшої ескалації», – йдеться у повідомленні.

Відомство «з високою ймовірністю» прогнозує «перехід від маніпулятивного впливу до збройної провокації спецслужб рф зі значними людськими жертвами».

«Очікуваний час – напередодні або у ході святкування Різдва за юліанським календарем. Місцем провокації може бути обрано культову споруду або інший об’єкт з високою символічною вагою як у росії, так і на тимчасово окупованих територіях України», – повідомила розвідка.

Зазначається, що для фальсифікації доказів причетності України росіяни планують використати уламки ударних БпЛА західного виробництва, які будуть доставлені до місця провокації з лінії бойового зіткнення.

