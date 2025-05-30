кремль кидає студентів з ТОТ України на примусові роботи

росіяни перетворюють українських студентів на безправну робочу силу. Під виглядом “волонтерства” молодь із ТО Луганська примусово вивозять до анексованого Криму на ліквідацію наслідків розливу мазуту в Анапі. Йдеться про фейковий аграрний університет ім. Ворошилова.

На анонімний чат-бот ЦНС ми отримали повідомлення від студентів цього “закладу” про те, що відмовитися від цієї «добровільної» місії неможливо.

Тих, хто не поїде на прибирання, відкрито шантажують незарахованою сесією, втратою місця в гуртожитку або відрахуванням.

Центр національного спротиву документує ці факти. Винні відповідатимуть. Повідомляй про ворога на наш анонімний чат-бот. (https://t.me/official_sprotyv_bot). Приєднуйся до Руху опору. (https://opir.org.ua/)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7020

Новости портала «Весь Харьков»