кремль офіційно підписав «угоду про співпрацю» з юнармійцями на тимчасово окупованій Донеччині

Автор — черговий «герой росії» головін, учасник імперських кривавих кампаній.

Все це — під маскою «патріотичного виховання» й «громадянської відповідальності», але насправді — це вербування дітей до майбутніх воєн росії.

Уже понад 5,5 тисячі українських дітей втягнуті в цей проєкт. Осередки діють у 17 громадах. Дітей змалку вчать не думати, а слухатись команди й готуватись до війни.

Центр національного спротиву попереджає: «юнармія» — це не виховання лідерів, а конвеєр гарматного м’яса для імперії.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6915

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