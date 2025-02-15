кремль озвучивает свои хотелки

российский военкор Александр Сладков, кормящийся из рук кремлевского руководства, озвучил якобы свое видение завершения «военного конфликта» с Украиной. Для этого нужны два условия, которые удивительным образом совпадаю с теми, что путин озвучивал еще в 2022 году.

Согласно измышлениям Сладкова россии нужен «нейтральный статус Украины, новое руководство Украины, лояльное к россии, сокращение ВСУ и переформирование их в небольшие силы самообороны».

А вот в отношении территории Украины кремль рассматривает два варианта. «Если вышеназванные условия будут выполнены, а между странами будут установлены добрососедские отношения, Украина должна признать за россией все «новые регионы», включая Крым. Для защиты остальной части (украинской территории) российское Минобороны ставит военные базы в Одессе, в Харькове, на границах Молдавии, там же у нас Приднестровье и Румыния — государство, входящее в НАТО. У нас там Польша натовская, у нас там Венгрия натовская. Либо мы не ставим военные базы, но забираем всё по Днепру плюс Одесса. Пока что смотрим, наблюдаем».

Пропагандист умолчал, что при таких условиях вопросы об ЕС, НАТО, украинском языке и независимости украинского государства отпадают сами собой. Как видим, ничего с 2014 года не меняется и выставляемые условия можно назвать одним словом – капитуляция!

Однако, кремлевские и заокеанские стратеги очередной раз просчитываются. В истекающей кровью Украине еще достаточно патриотических сил, которые не допустят капитулянтских вариантов мира. И даже если какие-то чиновники тайно попытаются подписать условия сдачи Украины, назад в Украину они уже не смогут вернутся. Это уже доказали два Майдана и решительность украинцев в феврале 2022 года.

Самоорганизация украинцев в борьбе с врагом в критические моменты гораздо выше и эффективнее, чем под руководством политических партий, напичканных российской агентурой. Мы – выстоим, как нация и как независимая страна. Вопрос только в том, где и с какой стороны останется весь демократический мир с его многочисленными гуманитарными и правовыми институциями, особенно если сегодня состоится "Мюнхенский сговор-2"?

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/2012

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