кремль повіз молодь з ТОТ Донеччини на “вахту зомбування”

На тимчасово окупованій Донеччині студентів відправили до рф — нібито на "вахту пам’яті" під Ржевом. Але замість освіти:

● Їх годували міфами про “вєлікую пабєду”

● Возили по “мєстам боєвой слави”

● Вчили, кого любити, а кого ненавидіти

Все це — під виглядом “збереження пам’яті”, а насправді — спроба викрасти душу української молоді. Вони хочуть виховати з наших дітей “граждан рф” з культом війни замість власної ідентичності.

▶ ️Не дайте їм шансу!

