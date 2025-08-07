кремль повіз молодь з ТОТ Донеччини на “вахту зомбування”
На тимчасово окупованій Донеччині студентів відправили до рф — нібито на "вахту пам’яті" під Ржевом. Але замість освіти:
● Їх годували міфами про “вєлікую пабєду”
● Возили по “мєстам боєвой слави”
● Вчили, кого любити, а кого ненавидіти
Все це — під виглядом “збереження пам’яті”, а насправді — спроба викрасти душу української молоді. Вони хочуть виховати з наших дітей “граждан рф” з культом війни замість власної ідентичності.
