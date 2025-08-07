Надзвичайне
Сегодня 07:56
кремль повіз молодь з ТОТ Донеччини на “вахту зомбування”

На тимчасово окупованій Донеччині студентів відправили до рф — нібито на "вахту пам’яті" під Ржевом. Але замість освіти:

● Їх годували міфами про “вєлікую пабєду”

● Возили по “мєстам боєвой слави”

● Вчили, кого любити, а кого ненавидіти

Все це — під виглядом “збереження пам’яті”, а насправді — спроба викрасти душу української молоді. Вони хочуть виховати з наших дітей “граждан рф” з культом війни замість власної ідентичності.

▶ ️Не дайте їм шансу!

▶ ️Повідомляй про ворога — https://t.me/official_sprotyv_bot

▶ ️Долучайся до Руху опору — https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7459

