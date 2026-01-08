кремль вчергове використав російську церкву для виправдання війни проти України та мілітаризації суспільства

● російські пропагандистські ресурси масово поширюють кадри богослужінь за участі військових рф, зокрема безпосередньо на передовій, а також заяви «військових священників» про необхідність бути з солдатами «в окопах». Окрім російського диктатора володимира путіна (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16785), високопосадовці та представники рпц, зокрема міністр оборони та митрополити, 7 січня брали участь у різдвяних службах, де війну подавали як «боротьбу зі злом» і «захист віри».

● У промовах церковних ієрархів російська агресія проти України навмисно маскується під «духовну місію». Використовується релігійна риторика про «святий мир», «русскій мір» і «захист православ’я», а Україну безпідставно звинувачують у «переслідуванні віри». Таким чином кремль намагається зняти з себе відповідальність за війну, перекладаючи її у псевдосакральну площину.

Це типова практика російської пропаганди — змішувати релігію, армію та державну ідеологію для легітимізації насильства і мобілізації населення. Поки у світі Різдво символізує мир і людяність, у росії його використовують як інструмент (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/12935) виправдання вбивств і продовження агресії (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/15196).

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16789

