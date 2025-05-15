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кремль зомбує дітей на ТОТ через радянське кіносміття
росіяни зобов’язали школи на окупованих територіях щотижня показувати дітям радянські й російські фільми. І це не просто перегляд — їх включають у навчальні програми.
Все — під соусом «вєлікой страни»: культ армії, КДБ і брехлива героїка «подвигів».
Це не про освіту. Це про виховання майбутніх солдатів імперії.
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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6929