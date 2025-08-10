Надзвичайне
кремлівські посіпаки імітують вирішення водної кризи на Донбасі

Окупанти за вказівкою гауляйтера пушиліна "рятують" річку Кальміус на ТОТ Донеччини. Насправді ж — чергова показуха для пропаганди.

● "Роботи" обмежились локальною зачисткою кількох ділянок біля сіл Вознесенка, Придорожне й Авдотьїно.

● Тим часом річка на 100% забруднена будівельним сміттям, токсичними відходами та промисловими викидами з Маріуполя.

● Жодного екологічного аудиту, плану чи ліквідації джерел забруднення.

ЦНС нагадує: вирішення проблем від окупантів — це димова завіса. Відновлення води можливе лише після деокупації.

Повідомляй про ворога у наш чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot

Приєднуйся до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/7479

