кремлівські посіпаки імітують вирішення водної кризи на Донбасі
Окупанти за вказівкою гауляйтера пушиліна "рятують" річку Кальміус на ТОТ Донеччини. Насправді ж — чергова показуха для пропаганди.
● "Роботи" обмежились локальною зачисткою кількох ділянок біля сіл Вознесенка, Придорожне й Авдотьїно.
● Тим часом річка на 100% забруднена будівельним сміттям, токсичними відходами та промисловими викидами з Маріуполя.
● Жодного екологічного аудиту, плану чи ліквідації джерел забруднення.
ЦНС нагадує: вирішення проблем від окупантів — це димова завіса. Відновлення води можливе лише після деокупації.
Повідомляй про ворога у наш чат-бот: https://t.me/official_sprotyv_bot
Приєднуйся до Руху опору: https://tinyurl.com/opirUA
