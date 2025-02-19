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кремлівський «роско» продовжує отримувати рішучого відкоша від Google

кремлівський «роско» продовжує отримувати рішучого відкоша від Google

Google оскаржує запити на видалення контенту і публічно бореться з росією з приводу цензури. Так, у 2020-2024 роках саме на рф припадало понад 60% запитів на видалення контенту.

Інтернет-цензор рф – «роскомнагляд» – є одним із державних органів, який найчастіше листується з Google і в деяких своїх звітах фігурує під прізвиськом «роско».

Доходить до смішного: за кілька днів до повномасштабного вторгнення і до того, як рф оголосила про партнерство з Китаєм «без обмежень», вона без успіху домагалася видалення 600 внутрішніх посилань, пов’язаних із керівником КНР Сі Цзіньпином.

Звісно ж, «роско» не здатний змусити Google виконувати усі забаганки кремля. І тому в москві готують план Б: у жовтні минулого року російський суд оштрафував компанію на фантастичну суму 20 децильйонів доларів за обмеження каналів російських державних ЗМІ на YouTube, що може бути підготовкою до блокування в рф усіх онлайн-продуктів Google.

Джерело: https://t.me/spravdi/45069

Новости портала «Весь Харьков»

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