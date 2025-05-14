кремлівсько-білоруські розбірки: пропагандисти не поділили «парад перемоги»

Скандальний білоруський пропагандист григорій азарьонок публічно образив і пригрозив побиттям путінському журналісту андрію колеснікову.

Так він відреагував на репортаж, у якому спецкор московського видання «коммерсантъ» іронічно зазначив, що під час «параду перемоги» лукашенко лише «прихильно кивнув», коли проходила колона білоруської армії, але, на відміну від інших лідерів держав, не підвівся.

Згодом колесніков вибачився і заявив, що лукашенко все ж таки встав під час проходу колони зс білорусі. Та азарьонок, не добираючи слів, пригрозив йому фізичною розправою:

- Андрію Колеснікове, ти гнилий вертлявий під…с, кінчене чмо і оббльований ліберал. І вся твоя газетка «буржуй» – туалетний папір. У разі зустрічі я тобі просто розіб'ю хлібало, щоб ти краще бачив своїми зенками.

У бою між російськими та білоруськими пропагандистами українці традиційно вболівають за обидві команди.

Джерело: https://t.me/spravdi/46662

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