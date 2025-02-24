лавров «ігнорує» звіти міноборони рф про удари по енергетиці України

18 лютого під час зустрічі з американською делегацією, на пропозицію останньої припинити бомбити об’єкти енергетичної інфраструктури України, голова мзс рф лавров заявив, що «росія в Україні цього не робить».

Брехню лаврова цього ж дня розвінчало мо рф, яке відзвітувало про ураження саме «енергетичної інфраструктури України». Військове відомство росії робить це регулярно, про що повідомляє у своїх зведеннях.

Загалом лише за 2024 рік росія здійснила 13 масованих атак на енергетичну інфраструктуру. Це призвело до втрати близько 10 ГВт генерувальних потужностей України.

Тобто, перш ніж брехати, лаврову треба було подивитися якщо не звіти українського міністерства енергетики, то хоча б російського військового відомства.

Джерело: https://t.me/spravdi/45189

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