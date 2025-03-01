Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приказал привести в полную готовность к использованию ядерное оружие — Reuters

Страна провела ракетные испытания, чтобы предупредить "врагов, серьезно нарушающих безопасность и способствующих эскалации обстановки", а также продемонстрировать "готовность ее различных средств ядерной операции".

"То, что гарантируется мощной ударной способностью – это самая совершенная способность сдерживания и обороны", - сказал Ким.

Запуск ракеты был произведен в среду над морем у западного побережья Корейского полуострова.

Сообщение о ракетном испытании поступило на той же неделе, когда Ким совершил два визита подряд в военные училища, чтобы донести мысль о важности идеологической и тактической подготовки молодых офицеров.

Ким не назвал ни одной конкретной страны-цели, но когда говорил о предупреждении врагов, то вспомнил США и Южную Корею.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/51088

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