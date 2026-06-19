Литовський командувач пояснив мету дезінформаційної кампанії рф проти країн Балтії

Командувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що дезінформаційна риторика росії проти країн Балтії спрямована на підрив довіри громадськості до держави та її інститутів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Вайкшнорас наголосив, що росія роками намагається в тій чи іншій формі розколоти не лише Литву, а й Латвію та Естонію.

"Риторика з російського боку протягом останніх тижнів, спрямована проти трьох балтійських держав та Польщі, ймовірно, має конкретну мету і поки що вона обмежується лише словами", – сказав Вайкшнорас в ефірі Žinių Radijas.

Він зазначив, що ескалація риторики супроводжується порушеннями повітряного простору в Балтійському регіоні.

"Нинішня кампанія дезінформації спрямована на підрив довіри до державних інституцій, збройних сил та держави загалом – цей процес триває з часу анексії Криму та окупації Донбасу в Україні у 2014 році", – зазначив головнокомандувач.

Минулого тижня Міністерство внутрішніх справ Литви заявило, що посилює охорону стратегічних об’єктів у відповідь на потенційні російські провокації.

За даними міністерства, останнім часом росія поширює безпідставні твердження про те, що країни Балтії дозволяють використовувати свій повітряний простір або територію для дій інших держав проти росії.

Департамент державної безпеки Литви зі свого боку відзначає дедалі агресивнішу та радикальнішу риторику росії.

Джерело: eurointegration.com.ua

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