Ліквідація масштабної пожежі у Великому Бурлуку на Харківщині: постраждало двоє людей

Ворог завдав масованого удару БпЛА по прифронтовому селищу на Харківщині, сталася масштабна пожежа.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Харківській області.

Сьогодні під ранок ворог завдав масованого удару по центральній частині селища Великий Бурлук Куп’янського району. В результаті обстрілів зруйновано двоповерхову торгівельну будівлю. Там сталася пожежа на площі 2000 м кв.

Крім того, частково зруйновані та пошкоджені двоповерховий житловий будинок, адміністративні будівлі, торгівельні заклади та павільйони.

Постраждало 2 жінки: 86 та 72 років.

До ліквідації наслідків ворожої атаки залучені підрозділи ДСНС, селищні комунальні служби та медики.

Агентство Телевидения Новости