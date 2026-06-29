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Ліквідація окупантів на Запорізькому фронті — бойовий дайджест від спецпризначенців ГУР

Ліквідація окупантів на Запорізькому фронті — бойовий дайджест від спецпризначенців ГУР

Дивіться свіжий бойовий дайджест від спецпризначенців Департаменту активних дій ГУР МО України за минулий тиждень роботи на Запорізькому фронті — багато знищених російських окупантів, їхнього транспорту, озброєння та безпілотників.

Практика підтверджує — московитам не сховатися від пильного ока і точної руки воєнних розвідників.

Збройна боротьба триває!

Слава Україні!

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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