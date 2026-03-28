Логика работы ЗСУ по российской нефти

Порт Приморск и Усть-Луга обеспечивают экспорт сернистой нефти из Сибири.

Ранее она шла на экспорт по Дружбе, но Украина Дружбу перекрыла, Европа тоже.

Так-же по маршруту нефтепровода стоят Ярославский НПЗ и Киришский НПЗ, которые отбирают нефть, и выпускают нефтепродукты.

Теперь считаем, отбор сырой нефти из нефтепровода:

- Приморск - экспорт 1 млн.барр/сутки

- Усть-Луга - 0,7 млн.барр/с

- Дружба через Украину 0,2 млн.б/с

- Киришский НПЗ 0,4 млн.б/с

- Ярославский НПЗ 0,3 млн.б/с

--------------

Итого 2,6 млн.б/с сырой нефти из общей добычи 9,2 млн.б/с, т.е. 28%

Перенаправить такой объем в другие источники просто не возможно.

После заполнения всех свободных емкостей, кацапня будет вынуждена глушить добычу.

Цель у нас - через длительную блокировку экспорта и переработки заставить глушить добычу, на части месторождений.

Из 9,2 млн.б/с нынешней добычи, если удастся снизить добычу на 1-2 млн, лучше конечно на 2 млн, будет просто идеально.

Блокировка нужна на несколько месяцев!

---------------

Ярославский НПЗ, горит отлично !

Зеленым обвел место технологического сжигания попутных газов, которое является нормальным для НПЗ. А вот все остальное это уже наша заслуга.

Джерело: https://t.me/istrebin/38959

Новости портала «Весь Харьков»