Логістика ворога під ударом: «Шквал» продовжує бойову роботу на Харківщині (ВІДЕО)
Військовослужбовці прикордонної комендатури швидкого реагування «Шквал» 7 прикордонного Карпатського загону у складі Сил оборони України продовжують ефективно виконувати бойові завдання на Харківщині, завдаючи ворогу втрат у техніці, логістиці та військовій інфраструктурі.
Під час чергової бойової роботи оператори безпілотних систем виявили та успішно уразили низку цілей противника. Зокрема, знищено польовий склад боєприпасів, два автомобілі, укриття, а також ліквідовано ворожий дрон типу «ждун».
Завдяки професійній роботі операторів БпЛА, якісній аеророзвідці та точному застосуванню ударних засобів прикордонники системно виявляють і знищують елементи логістики, транспорт, місця укриття та безпілотні комплекси противника. Кожне успішне ураження послаблює бойові спроможності ворожих військ і ускладнює їхні подальші дії на напрямку.
Долучайся до 7 прикордонного Карпатського загону.
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Джерело: dpsu.gov.ua