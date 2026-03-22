Сегодня 10:45
Просмотров: 85
Ілон Маск ввів в оману інвесторів Twitter під час угоди з купівлі компанії у 2022 році
Такого висновку дійшло журі присяжних, пише BBC https://www.bbc.com/news/articles/c62j3yl842eo
На думку журі, публічні заяви та твіти Маска — зокрема про велику кількість ботів і «паузу» в угоді — вплинули на ринок і штучно знизили вартість акцій.
Сам Маск наполягав, що не вводив інвесторів в оману, а люди просто надто буквально трактували його публічні коментарі та твіти.
Джерело: https://t.me/babel/81716