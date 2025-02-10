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Ілон Маск закликає закрити «Радіо Свобода» і «Голос Америки»

Ілон Маск закликає закрити «Радіо Свобода» і «Голос Америки»

«Європа тепер вільна (не враховуючи задушливої бюрократії). Їх більше ніхто не слухає. Це просто божевільні ліві радикальні, які розмовляють самі з собою, спалюючи $1 млрд у рік з податків американців», — написав він.

«Голос Америки» зараз працює більш ніж 40 мовами. «Радіо Свобода» поширює інформацію в 20 країнах, медіа часто згадують в контексті боротьби проти СРСР. До слова, росія вже давно внесла ці ЗМІ до «іноагентів».

Джерело: t.me/gruntmedia

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Темы: змі, маск, США

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