Ілон Маск звинуватив низку американських ЗМІ у тому, що вони "отримували гроші від Байдена" і пообіцяв припинити ці витрати — Axios

Призначений Дональдом Трампом для нагляду за ефективністю роботи уряду мільярдер, опублікував у власній соцмережі X низку дописів, бездоказово стверджуючи, що адміністрація колишнього президента Джо Байдена надавала фінансування окремим медіаорганізаціям.

Маск особливо вказав на платежі, здійснені через такі установи, як Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), яке він та Дональд Трамп намагаються ліквідувати.

Маск поділився дописами акаунтів, наближених до праворадикалів, в яких йдеться про те, що Politico нібито отримав 8,2 мільйона доларів від USAID. Маск назвав це "неефективними витратами коштів платників податків" і пообіцяв "припинити це".

Маск також поширив інформацію про платежі агентству Associated Press. Крім того, мільярдер націлився на The New York Times, заявивши, що "NYT — це ЗМІ, що фінансується урядом".

USA Spending, офіційний урядовий сайт, що відстежує федеральні витрати, стверджує, що інші великі американські медіаорганізації, включаючи Bloomberg, також отримували платежі від різних федеральних установ.

Водночас Маск, як зазвичай, не надав жодних доказів своїх тверджень та не показав конкретних деталей урядових платежів.

В Axios, посилаючись на приклад Politico, зазначають, що слова Маска — це яскравий приклад того, як неправдива інформація поширюється в соціальних мережах і може призвести до неприємностей для Politico та будь-якої іншої медіаорганізації, яка має контракти на підписку з урядом.

Історія, схоже, почалася з того, що у вівторок Politico не змогли виплатити зарплату через технічні проблеми, зазначає журналіст Уілл Соммер.

MAGA-ЗМІ вивчили публічні записи на сайті USAspending.gov і виявили, що за останні 12 місяців уряд виплатив Politico 8,2 мільйона доларів.

Люди пов'язали ці два факти і помилково припустили, що Politico пропустив виплату зарплати, оскільки ці мільйони надійшли від USAID. Це перетворилося на десятки вірусних постів на X, які перепостив Маск.

Насправді ж виявилося, що лише $24 000 з цих $8,2 млн надійшли від USAID, а 8,2 мільйона доларів — це сума, яку весь уряд заплатив Politico за преміум-підписки (наприклад, Politico Pro).

Це платний контент, який заглиблюється в політику та промисловість і коштує тисячі доларів на рік.

Керівництво Politico зазначило, що компанія «ніколи не була бенефіціаром державних програм або субсидій» і що «переважна більшість» передплатників надходить з приватного сектору.

"Щорічно уряд витрачає трильйони коштів платників податків. Той факт, що адміністрація Трампа зосередилася на скороченні відносно невеликих медіа-бюджетів на початку другого терміну Трампа, свідчить про те, наскільки серйозним пріоритетом для неї є атака на ЗМІ", — зазначають в Axios.

