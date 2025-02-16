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Літній чоловік загинув внаслідок ДТП на трасі на Харківщині

Літній чоловік загинув внаслідок ДТП на трасі на Харківщині

15 лютого близько 11:10 на автомобільній дорозі Чугуїв – Мілове сталося зіткнення позашляховика SsangYong та легкового авто ВАЗ 2101. 

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Внаслідок зіткнення 70-річний водій автомобіля ВАЗ дістав тілесні ушкодження та по дорозі до лікарні помер у машині швидкої допомоги.

Попередньо встановлено, що під час руху автомобіль SsangYong занесло та він зіштовхнувся з ВАЗ. 

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. 

Агентство Телевидения Новости

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