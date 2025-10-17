Людей, на чий захист ми сподівались 24 лютого 2022 року, не було в місті, - ексмер Херсона Миколаєнко

Звільнений з російського полону Володимир Миколаєнко у лікарняній палаті в Києві, 28 серпня 2025 року

фото: suspilne.media

Станом на 24 лютого 2022 року, в Херсоні не було жодних правоохоронців, залишилась виключно патрульна поліція

Про це розповів у інтерв'ю Еспресо колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який понад три роки провів в полоні росіян.

"Я уже на той час не був при владі, я був звичайним пенсіонером. І я відчував, як я думаю, що і практично вся країна відчувала, що війна все ж таки буде. Чи думав хтось, що вона буде така повномасштабна, як зараз? Чи вона буде така от, як була 14-го року? Чи звідкіля піде наступ на Україну? Не було розуміння цього", - сказав він.

Миколаєнко наголосив, що він людина не військова, але те, що буде війна, це було в повітрі.

"Тому я особисто спілкувався з нашими військовими, з обласним військовим комісаром. Буквально напередодні 23-го числа я питав, що робити мені, от як людині, як чоловіку, що мені робити, якщо завтра війна. Так просто співпало. Він мене переконував, що ніякої війни не буде, ви тут не нагнітайте, як він казав там, не треба підбурювати населення, війни не буде, все буде добре. І потім я, зрештою, вичавив з нього такі слова, мовляв, "якщо почнеться війна, приходь до нас у військкомат, я там тобі дам можливість захищати Батьківщину", - розповів ексмер.

Він розказав, що сталося так, що 24.02.22 була війна і він прийшов у військкомат до нього зранку, а той його не прийняв.

"Він почав ховатися від мене. Мені так і сказав черговий: "Володимир Васильович, він ховається від вас. Якщо ви хочете боронити, йдіть в міський військкомат і там збираються люди, які готові боронити Херсон. Я прийшов, і там дійсно приходили, дуже багато. Я прийшов і мені сказали: "Збирай речі, на 12:00 повертайся". Я прийшов, там було дуже багато людей. Я розумію, що це були добровольці. Мені сумно визнавати, що по великому рахунку, тих людей, на яких ми сподівались, на їхній захист, їх не було в місті", - сказав Миколаєнко.

Ексмер наголосив, що не було жодних правоохоронців, залишилась виключно патрульна поліція.

"Вона ще числа до 27-28 була. 27 я бачив дві автівки патрульної поліції, які переміщались по місту. А так, всі ті, хто повішав на себе гасла "слугувати та захищати", то було питання: кому вони слугують, де вони нас захищають, кого захищають? В місті їх не було", - підсумував він.

Джерело: espreso.tv

