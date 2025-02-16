Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 65

Майже 2 тисячі вчених підписали лист із закликом виключити Ілона Маска з Королівського товариства

Майже 2 тисячі вчених підписали лист із закликом виключити Ілона Маска з Королівського товариства

Майже дві тисячі вчених підписали відкритий лист, у якому вимагають виключити американського мільярдера Ілона Маска з британського Королівського товариства.

Про це лист, автором якого став почесний професор Стівен Каррі. Він опублікував текст у відкритому блозі Occam’s Typewriter.

Лист адресовано президенту Королівського товариства, професору Адріану Сміту.

Каррі та інші вчені розлючені тим, як Маск просуває необґрунтовані теорії змови і його зловмисними звинуваченнями на адресу вчених.

"До цього можна додати його повідомлення про високоповажну Джесс Філіпс, члена парламенту, заступника міністра з питань захисту та насильства щодо жінок і дівчаток, неправдиво звинувативши її в тому, що вона є "апологетом геноциду згвалтувань", якого слід запроторити до в’язниці, — висловлювання, що наразило її на фізичну небезпеку", — написав Каррі.

За його словами, висловлювання Маска підірвали репутацію Королівського товариства, яка спирається на стипендіатів та іноземних членів, з яких воно і складається.

Каррі вважає, що Маск має бути виключений із товариства через те, що він становить пряму загрозу свободі вираження думок та академічній свободі.

"Я закликаю вас, заради пристойності і щоб дати надію в ці дуже тривожні часи, продемонструвати, що Королівське товариство має мужність встати на захист наукового співтовариства і цінностей, в які воно, як стверджується, вірить", — додав Каррі.

На сайті Occam’s Typewriter Каррі опублікував імена понад 1,9 тисячі вчених, які підписали його лист із закликом виключити Маска.

Американський мільярдер став членом Королівського товариства 2018 року. Членство було запропоновано як визнання його внеску у виробництво космічних літальних апаратів і електромобілів.

Джерело: ukranews.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

«Патріоту» і любителю путіна гурульову прилетів бан від російських псевдоЗМІ
Сегодня 08:53    96
Трамп заявив, що деякі американські ЗМІ хочуть посварити його з Ілоном Маском
Сегодня 08:32    100
Брехня: «значна частина України бажає увійти в склад росії та фактично увійшла до неї»
Сегодня 07:12    96
Милитаризация в рф: путин приказал воспитанникам детских садов метать гранаты и ползать по-пластунски
15.02.2025 09:52    144
кремль озвучивает свои хотелки
15.02.2025 09:40    234
Брехня спецслужб рф ― примітивна спроба створити алібі для продовження майбутніх спецоперацій за кордоном, ― Андрій Юсов
15.02.2025 07:37    134
Второй пошёл. Молдова выдворяет "Россотрудничество"
14.02.2025 09:04    161
Между этими фото в Баку – 3 недели. Был «Русский дом» - и нет его
14.02.2025 08:54    259
Брехня: «українські спецслужби за підтримки Заходу планують серію антиросійських провокацій
14.02.2025 08:38    139
Если вы не понимаете, что сейчас происходит в США и о чём весь сыр-бор, краткий ликбез:
14.02.2025 07:39    307
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 