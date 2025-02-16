Майже 2 тисячі вчених підписали лист із закликом виключити Ілона Маска з Королівського товариства

Майже дві тисячі вчених підписали відкритий лист, у якому вимагають виключити американського мільярдера Ілона Маска з британського Королівського товариства.

Про це лист, автором якого став почесний професор Стівен Каррі. Він опублікував текст у відкритому блозі Occam’s Typewriter.

Лист адресовано президенту Королівського товариства, професору Адріану Сміту.

Каррі та інші вчені розлючені тим, як Маск просуває необґрунтовані теорії змови і його зловмисними звинуваченнями на адресу вчених.

"До цього можна додати його повідомлення про високоповажну Джесс Філіпс, члена парламенту, заступника міністра з питань захисту та насильства щодо жінок і дівчаток, неправдиво звинувативши її в тому, що вона є "апологетом геноциду згвалтувань", якого слід запроторити до в’язниці, — висловлювання, що наразило її на фізичну небезпеку", — написав Каррі.

За його словами, висловлювання Маска підірвали репутацію Королівського товариства, яка спирається на стипендіатів та іноземних членів, з яких воно і складається.

Каррі вважає, що Маск має бути виключений із товариства через те, що він становить пряму загрозу свободі вираження думок та академічній свободі.

"Я закликаю вас, заради пристойності і щоб дати надію в ці дуже тривожні часи, продемонструвати, що Королівське товариство має мужність встати на захист наукового співтовариства і цінностей, в які воно, як стверджується, вірить", — додав Каррі.

На сайті Occam’s Typewriter Каррі опублікував імена понад 1,9 тисячі вчених, які підписали його лист із закликом виключити Маска.

Американський мільярдер став членом Королівського товариства 2018 року. Членство було запропоновано як визнання його внеску у виробництво космічних літальних апаратів і електромобілів.

Джерело: ukranews.com

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