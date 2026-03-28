Сегодня 09:43
Майже 2,5 млн грн необґрунтованих активів посадовця Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області

САП заявила черговий позов

Прокурор САП на підставі матеріалів ДБР заявив до ВАКС позов про визнання необґрунтованим активу заступника начальника управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області.

Мова йде про автомобіль “Toyota Land Cruiser 200”, 2020 року випуску. У липні 2024 року посадовець придбав цю автівку за 10 тис. грн, а через кілька місяців продав за 900 тис. грн.

❗При цьому мінімальна ринкова вартість такого автомобіля становить понад 2,48 млн грн.

Офіційні доходи та заощадження родини не дозволяли придбати актив навіть за заниженою ціною. Зважаючи на те, що майно вже відчужене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення в дохід держави 2,48 млн грн – грошового еквівалента ринкової вартості позашляховика.

Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.

Джерело: https://t.me/sap_gov_ua/3770

