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Мария Захарова распространила фейковую цитату главного раввина Польши о Зеленском

Мария Захарова распространила фейковую цитату главного раввина Польши о Зеленском

Официальный представитель МИД россии Мария Захарова на пятничном брифинге привела несуществующее высказывание главного раввина Польши Михаэля Шудриха, сообщает ВВС со ссылкой на фактчекерский проект “Проверено”.

“Появление Зеленского в Освенциме вызвало негодование в еврейских религиозных кругах Польши. Главный раввин польского государства Михаэль Шудрих сказал, что их представители сочли позором находиться на одном мероприятии с диктатором, у которого есть ручные нацисты. Благодарю Михаэля Шудриха за это гражданское мужество”, – заявила Захарова. Позже эти слова распространили российские государственные СМИ и телеграм-канал МИД россии.

Как выяснило “Проверено”, главный раввин Польши вместе с Зеленским присутствовал на мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения концлагеря Аушвиц (Освенцим). Кроме того, первоисточник фразы, которую привела Мария Захарова – это российский телеграм-канал, сфабриковавший видеоролик с логотипом британского телеканала Sky News.

Джерело: nigroll.com

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