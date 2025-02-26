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Мариуполь: зрелищ много, а с хлебом и водой проблемы

Мариуполь: зрелищ много, а с хлебом и водой проблемы

Оккупационная администрация Мариуполя заявила, что с 3 марта в городе будут экономить воду. «Полного отключения водоснабжения не будет. Ежедневно вода будет идти с 6:00 и до 9.00 часов утра, в вечерние часы - с 18.00 до 21.00. В остальное время давление в сетях снизят до средне-минимальных отметок». То есть, в остальное время воды просто не будет даже на первых этажах!

А причина, по словам оккупантов – «обмеление Старо-Крымского водохранилища из-за недостатка осадков». Неудивительно, природа мстит российским оккупантам, выпустившим по Мариуполю сотни тысяч снарядов, суммарная мощность которых в тротиловом эквиваленте больше атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Только за один месяц на «Азовсталь» россияне сбросили 714 тысяч тонн боеприпасов.

А еще жители Мариуполя и Володарского района открыто возмущаются и пишут жалобы в оккупационным властям, почему подорожала хлебобулочная продукция Мангушского хлебокомбината. В частности, нарезной пшеничный батон стал стоить 55 рублей вместо прежних 46 рублей.

Директор Мангушского хлебокомбината Василий Глушич не стал, как обычно делают россияне, перекладывать всю вину на Украину, а рассказал, что «с осени подорожало все: сахар, маргарин, растительное масло, увеличилась стоимость энергоносителей и транспортные расходы. … Чтобы не снижать объемы производства и не ухудшать качества продукции, а главное - удержаться на плаву и сохранить коллектив, мы приняли такое решение».

Сами понимаете, не от той хорошей жизни, с якобы высокими российскими пенсиями и зарплатами в «процветающей республике», о чем постоянно врут российские пропагандисты на своих мероприятиях с трехцветиком, кокошником и медведями.

Джерело: https://t.me/Volnodumetz/2020

Новости портала «Весь Харьков»

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