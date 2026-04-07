Маріупольська БСМП: від європейського рівня до розсадника клопів

Лікарня швидкої допомоги (БСМП), яка колись була гордістю Маріуполя, за роки окупації перетворилася на символ медичного дефолту.

● У госпіталізації відмовляють навіть за направленням. Телефони закладу «мертві», а десятки новеньких «швидких» просто гниють на подвір'ї без виїздів.

● У відділенні травматології пацієнти скаржаться на навалу клопів та відсутність базового догляду.

● Кардіологія практично порожня — фахівці виїхали. Ті, хто лишився, демонструють вибірковий підхід та відкриту грубість до хворих.

БСМП більше не рятує життя, а лише імітує діяльність для звітів окупаційної влади. Маріупольців залишили сам на сам із хворобами в умовах повної розрухи.

Куди зникають кадри та які ще лікарні міста стали «привидами» — дивіться у нашому матеріалі – на сайті Центру національного спротиву (https://sprotyv.org.ua/iak-zminylasia-bsmp-mariupolia-za-chotyry-roky-okupatsii/)

✅Чат-бот ЦНС (https://t.me/official_sprotyv_bot)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8434

Читайте ещё:

Детали из Новороссийска ещё подоспеют. Пока зафиксируем вот что
Сегодня 11:02    104
фсб отримала доступ до баз даних і контролю над інтернетом без суду
Сегодня 10:51    84
СБУ заочно повідомила про підозру ексочільнику окупаційної тюрми на Луганщині, який катував українських полонених
Сегодня 10:40    80
Сбор валежника под угрозой: власти Забайкалья запретили ходить в лес всем, кроме силовиков
Сегодня 10:29    93
У Камбоджі відкрили пам’ятник щуру-саперу Магаві
Сегодня 10:20    89
БЕБ виявило несплату податків забудовником
Сегодня 09:59    93
«Розкол НАТО і кінець підтримки України»: як кремль розкручує новий глобальний фейк
Сегодня 09:48    88
Бойова робота прикордонників (ВІДЕО)
Сегодня 09:36    83
Махінації з вугіллям під час війни: судитимуть колишнього топпосадовця Міненерго
Сегодня 09:27    79
На Рівненщині ліквідували підпільний цех з обробки бурштину: вилучено каміння на 2 мільйони
Сегодня 09:17    84
