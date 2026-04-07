Маріупольська БСМП: від європейського рівня до розсадника клопів

Лікарня швидкої допомоги (БСМП), яка колись була гордістю Маріуполя, за роки окупації перетворилася на символ медичного дефолту.

● У госпіталізації відмовляють навіть за направленням. Телефони закладу «мертві», а десятки новеньких «швидких» просто гниють на подвір'ї без виїздів.

● У відділенні травматології пацієнти скаржаться на навалу клопів та відсутність базового догляду.

● Кардіологія практично порожня — фахівці виїхали. Ті, хто лишився, демонструють вибірковий підхід та відкриту грубість до хворих.

БСМП більше не рятує життя, а лише імітує діяльність для звітів окупаційної влади. Маріупольців залишили сам на сам із хворобами в умовах повної розрухи.

